Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
24.02.2010

Дочь: Соловьева Даша

Отец ребёнка: Соловьев Евгений Анатольевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.09.2017

Сын: Соловьев Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Соловьев Евгений Анатольевич

Минск, Минск

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