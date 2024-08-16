Соловьева (Смольникова) Виктория Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.2010
Дочь: Соловьева Даша
Отец ребёнка: Соловьев Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
24.09.2017
Сын: Соловьев Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Соловьев Евгений Анатольевич