Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Степановна

Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1814 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков

Рождение ребёнка
Около 1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Игнатьев Яков Яковлев

Отец ребёнка: Игнатьев Яков

Рождение ребёнка
04.02.1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков

Рождение ребёнка
Около 1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Яков

Смерть
Около 1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close