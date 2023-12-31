Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Рождение ребёнка
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Игнатьев Яков
Рождение ребёнка
04.02.1818
Рождение ребёнка
Около 1818
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатьев Яков
Смерть
Около 1838