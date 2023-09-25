Кокшаров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокшаров Иван

Мать: Кокшарова Евгения Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна

Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
20.05.1979

Сын: Кокшаров Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1982

Дочь: Кокшарова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.02.1983

Сын: Кокшаров Руслан Анатольевич

Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

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