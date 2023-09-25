Кокшаров Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокшаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна
Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1979
Сын: Кокшаров Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
15.12.1982
Дочь: Кокшарова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1983
Сын: Кокшаров Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна