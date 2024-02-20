Курочкин Александр Леонтьевич
Место рожденияЛенинск-Кузнецкий Кемеровская область
Дата рождения21.01.1956
Дата смерти26.08.1992
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1956
Отец: Юров Леонтий
Мать: Курочкина
Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск
Смерть
26.08.1992
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск
Причина смерти: Попал в ДТП при непредвиденных обстоятельствах
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск (новое кладбище) за городом.