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Курочкин Александр Леонтьевич

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область

Дата рождения

21.01.1956

Дата смерти

26.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1956

Отец: Юров Леонтий

Мать: Курочкина

Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск
Смерть
26.08.1992
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск
Причина смерти: Попал в ДТП при непредвиденных обстоятельствах
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск (новое кладбище) за городом.
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