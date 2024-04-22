Воронова Параскева Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Параскева Авксентьевна

Место рождения

Харино, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Харино, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Смиренников Авдий Игнатьевич

Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Смиренников Парфений Игнатьевич

Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Смиренников Михайло Игнатьевич

Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Смиренников Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Смиренников Максим Игнатьевич

Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Смиренников Савва Игнатьевич

Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1792
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