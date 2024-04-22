Воронова Параскева Авксентьевна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1758
Сын: Смиренников Авдий Игнатьевич
Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Смиренников Парфений Игнатьевич
Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Смиренников Михайло Игнатьевич
Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Смиренников Яков Игнатьевич
Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Смиренников Максим Игнатьевич
Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович
Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1780
Сын: Смиренников Савва Игнатьевич
Отец ребёнка: Смиренников Игнатий Филиппович
Смерть
1792