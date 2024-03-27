Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сагыйтов Хǝйбулла Бабай Сагыйт Углы

Мать: Сагыйтов (Назирова) Махтума Назир Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейзуллин Сǝмиулла

Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейзуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фейзуллин Хасан

Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Зубаирова (Фейзуллина) Фатима

Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла

Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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