Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ
Место рожденияБольшое Рыбушкино, Россия
Дата рождения1881
Дата смерти1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фейзуллин Сǝмиулла
Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейзуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фейзуллин Хасан
Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: Саберова (Фейзуллина) Марьям
Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Зубаирова (Фейзуллина) Фатима
Отец ребёнка: Фейзуллин Хайрулла
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно