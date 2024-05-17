Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Писмаркин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская Анна Семеновна
Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Виктор Семенович
Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Николай Семенович
Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович
Смерть
Неизвестно