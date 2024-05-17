Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писмаркин Степан

Мать: Писмаркина Ульяна гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская Анна Семеновна

Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Виктор Семенович

Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Семен Астахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Николай Семенович

Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Иван Семенович

Отец ребёнка: Зеленский Семен Астахович

Смерть
Неизвестно

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