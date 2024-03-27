Ибрагимов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрагимов Мансур

Ибрагимов Мансур

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сунятуллин Ибрагим

Мать: Сунятуллина Уммикамал

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алия Алиакбаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Харис

Мать ребёнка: Алия Алиакбаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алия Алиакбаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close