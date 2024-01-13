Коряков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1911
Рождение ребёнка
19.04.1919
Сын: Коряков Александр Иванович
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякова Капитолина Ивановна
Смерть
Неизвестно