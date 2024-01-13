Коряков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1911

Сын: Коряков Феликс Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1919

Сын: Коряков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякова Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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