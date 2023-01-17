Батюшкова (Озерова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Озерова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1834 ст.

Дата смерти

08.12.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1855 ст.

Сын: Батюшков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Батюшков Дмитрий Николаевич

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1857 ст.

Сын: Батюшков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Батюшков Дмитрий Николаевич

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батюшков Дмитрий Николаевич

Смерть
08.12.1905 ст.
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