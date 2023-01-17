Батюшкова (Озерова) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1834 ст.
Дата смерти08.12.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1855 ст.
Сын: Батюшков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Батюшков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1857 ст.
Сын: Батюшков Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Батюшков Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1905 ст.