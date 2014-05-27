(Pešta) Anna
Место рожденияSedlec č. 2
Дата рождения16.12.1894
Дата смерти28.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1894
Отец: Pešta Jan
Мать: Peštová Anna
Sedlec č. 2
Бракосочетание
18.05.1920
Муж: Bláha Karel
Bílá Hůrka
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: Rytíř Růžena
Отец ребёнка: Bláha Karel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bláha Karel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bláha Karel
Смерть
28.04.1984
Kolová