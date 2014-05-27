(Pešta) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Pešta) Anna

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Место рождения

Sedlec č. 2

Дата рождения

16.12.1894

Дата смерти

28.04.1984

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1894

Отец: Pešta Jan

Мать: Peštová Anna

Sedlec č. 2
Бракосочетание
18.05.1920

Муж: Bláha Karel

Bílá Hůrka
Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: Rytíř Růžena

Отец ребёнка: Bláha Karel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bláha Karel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bláha Karel

Смерть
28.04.1984
Kolová
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