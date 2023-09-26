Юдакова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Юдаков Пигас Никитич
Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович
Рождение ребёнка
15.07.1804
Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Юдаков Егор Никитич
Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович
Работа или профессия
Неизвестно