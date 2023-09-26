Юдакова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Юдаков Пигас Никитич

Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Юдаков Трофим Никитич

Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.07.1804

Сын: Юдаков Василий Никитич

Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Юдаков Егор Никитич

Отец ребёнка: Юдаков Никита Харитонович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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