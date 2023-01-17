Константинов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова Ольга Анатольевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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