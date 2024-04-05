Józwik (Brzostek) Teresa Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Józwik (Brzostek) Teresa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1786

Сын: Jóźwik Andrzej

Отец ребёнка: Józwik Marcin

Stara Osuchowa, Polska
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Szydlik (Jóżwik) Marianna

Отец ребёнка: Józwik Marcin

Смерть
Неизвестно

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