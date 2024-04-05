Józwik (Brzostek) Teresa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1786
Сын: Jóźwik Andrzej
Отец ребёнка: Józwik Marcin
Stara Osuchowa, Polska
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Szydlik (Jóżwik) Marianna
Отец ребёнка: Józwik Marcin
Смерть
Неизвестно