Пухач Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1973
Сын: Пухач Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Пухач Инна Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пухач Инна Ивановна