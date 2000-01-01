Пухач Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухач Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1973

Сын: Пухач Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Пухач Инна Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пухач Инна Ивановна

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