Дюков Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1971

Сын: Дюков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутырева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Василий Геннадьевич

Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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