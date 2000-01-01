Дюков Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1971
Сын: Дюков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутырева Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: Дюкова Таисия Васильевна
Смерть
Неизвестно