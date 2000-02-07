Покровская Галина Львовна
Место рождения
Дата рождения03.03.1930
Дата смерти07.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 03.03.1930 по 07.02.2000
СССР, Россия
Место жительства
С 03.03.1930 по 07.02.2000
Бракосочетание
Между 1953 и 1956
Работа или профессия
После 1953
Научный сотрудник, МГУ
Развод
26.06.1961
Смерть
07.02.2000
Похороны
09.02.2000