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Покровская Галина Львовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.03.1930

Дата смерти

07.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Гражданство
С 03.03.1930 по 07.02.2000
Москва, город федерального значения Москва
СССР, Россия
Место жительства
С 03.03.1930 по 07.02.2000
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1953 и 1956

Муж: Киселев Юрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
После 1953
Москва, город федерального значения Москва
Научный сотрудник, МГУ
Развод
26.06.1961

Муж: Киселев Юрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.02.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.02.2000
Москва, город федерального значения Москва
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