Траутвейн Валерий Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Траутвейн Вадим Валерьевич
Мать ребёнка: Павельева Марина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Траутвейн Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Павельева Марина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Траутвейн Елена Валериевна
Мать ребёнка: Павельева Марина Викторовна