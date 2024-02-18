Траутвейн Валерий Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТраутвейн Валерий Владиславович

Траутвейн Валерий Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Траутвейн Владислав Викторович

Мать: Траутвейн Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траутвейн Вадим Валерьевич

Мать ребёнка: Павельева Марина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Траутвейн Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Павельева Марина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Траутвейн Елена Валериевна

Мать ребёнка: Павельева Марина Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.