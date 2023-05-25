Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бачуринский Павлин Егорович

Мать: Бачуринская Екатерина

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Харина (Зимирева) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Зимирев Александр Прокопиевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Зимирев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Зимирев Александр Прокопиевич

Рождение ребёнка
09.05.1949

Дочь: Кашапова (Зимирева) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Зимирев Александр Прокопиевич

Смерть
1996

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