Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1996
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бачуринский Павлин Егорович
Мать: Бачуринская Екатерина
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Харина (Зимирева) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Зимирев Александр Прокопиевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Зимирев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Зимирев Александр Прокопиевич
Рождение ребёнка
09.05.1949
Дочь: Кашапова (Зимирева) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Зимирев Александр Прокопиевич
Смерть
1996