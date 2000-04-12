Акимов Вячеслав Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1939
Дата смерти12.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1963
Дочь: Митяева Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Акимова Нина Андреевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1966
Сын: Акимов Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Акимова Нина Андреевна
Смерть
12.04.2000