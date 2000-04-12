Акимов Вячеслав Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Вячеслав Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1939

Дата смерти

12.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939

Отец: не указан

Мать: Акимова Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
29.06.1963

Дочь: Митяева Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Акимова Нина Андреевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1966

Сын: Акимов Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Акимова Нина Андреевна

Смерть
12.04.2000
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