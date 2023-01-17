Симдянкина (Лешкина) Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкина (Лешкина) Акулина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1

Муж: Симдянкин Михаил Матвеевич

Рождение
1887

Отец: Лешкин Максим Михайлов

Мать: Лешкина Анна Григорьева

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Симдянкин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
13.02.1912

Сын: Симдянкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
04.11.1914

Сын: Симдянкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Симдянкин Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Герасимова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Воробьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич

Смерть
1984
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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