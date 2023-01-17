Симдянкина (Лешкина) Акулина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1
Рождение
1887
Отец: Лешкин Максим Михайлов
Мать: Лешкина Анна Григорьева
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Симдянкин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
13.02.1912
Сын: Симдянкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
04.11.1914
Сын: Симдянкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Симдянкин Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Герасимова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Воробьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Матвеевич
Смерть
1984