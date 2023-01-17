Смышляев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляев Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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