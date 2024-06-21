Ханская (Ефимова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханский Евгений Максимович
Отец ребёнка: Ханский Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ханский Максим
Рождение ребёнка
19.12.1941
Сын: Ханский Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Ханский Максим
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ханский Николай Максимович
Отец ребёнка: Ханский Максим
Смерть
2010