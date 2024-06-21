Ханская (Ефимова) Ольга 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханская (Ефимова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханский Евгений Максимович

Отец ребёнка: Ханский Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханский Максим

Рождение ребёнка
19.12.1941

Сын: Ханский Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Ханский Максим

Рождение ребёнка
1954

Сын: Ханский Николай Максимович

Отец ребёнка: Ханский Максим

Смерть
2010

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