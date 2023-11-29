Фокин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Фокин Иван Отец Ивановичей
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Бракосочетание
23.01.1891
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: (Фокина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фокина Прасковья Тимофеевна
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно