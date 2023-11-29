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Фокин Дмитрий Иванович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Фокин Иван Отец Ивановичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Бракосочетание
23.01.1891

Жена: Фокина Прасковья Тимофеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: (Фокина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фокина Прасковья Тимофеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно

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