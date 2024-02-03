Ким Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1997

Жена: Ким (Даниленкова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
27.10.1997

Сын: Ким Юрий Олегович

Мать ребёнка: Ким (Даниленкова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.07.2006

Дочь: Ким Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Ким (Даниленкова) Ольга Александровна

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