Ким Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1997
Рождение ребёнка
27.10.1997
Сын: Ким Юрий Олегович
Мать ребёнка: Ким (Даниленкова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.07.2006
Дочь: Ким Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Ким (Даниленкова) Ольга Александровна