Пономарёва Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Федот Максимович

Отец ребёнка: Пономарёв Максим Родионович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Глазко (Пономарёва) Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Пономарёв Максим Родионович

Смерть
Неизвестно

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