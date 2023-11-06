Пономарёва Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Федот Максимович
Отец ребёнка: Пономарёв Максим Родионович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Глазко (Пономарёва) Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Пономарёв Максим Родионович
Смерть
Неизвестно