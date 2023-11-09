(Казакова) Меланья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Казакова) Меланья Антоновна

(Казакова) Меланья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.12.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Казаков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Казаков Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Григорий Саввович

Смерть
16.12.1913 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close