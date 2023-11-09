(Казакова) Меланья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти16.12.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Казаков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862
Сын: Казаков Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1913 ст.