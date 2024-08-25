Тихонов Т
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Тихонов Иван Т
Мать ребёнка: не указана
по ИВ на 28.11.1816 г. 46 лет [1769] (90 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#428 на 01.04.1834 г. 65 лет [1769] вдов https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Тихонов Имануил [Мануил] Т
Мать ребёнка: не указана
на 01.04.1834 г. 55 лет [1779] вдов https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно