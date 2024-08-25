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Тихонов Т

Место рождения

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Тихонов Иван Т

Мать ребёнка: не указана

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
по ИВ на 28.11.1816 г. 46 лет [1769] (90 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#428 на 01.04.1834 г. 65 лет [1769] вдов https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Тихонов Имануил [Мануил] Т

Мать ребёнка: не указана

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 01.04.1834 г. 55 лет [1779] вдов https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно
Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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