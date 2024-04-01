Tuller (Eno) Mary Polly
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tuller Jay
Отец ребёнка: Tuller Elijah
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hollister (Tuller) Mary Polly
Отец ребёнка: Tuller Elijah
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1782
Муж: Tuller Elijah
Рождение ребёнка
10.09.1787
Дочь: Case (Tuller) Abigail Abi
Отец ребёнка: Tuller Elijah