Tuller (Eno) Mary Polly — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tuller (Eno) Mary Polly

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tuller Jay

Отец ребёнка: Tuller Elijah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hollister (Tuller) Mary Polly

Отец ребёнка: Tuller Elijah

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1782

Муж: Tuller Elijah

Рождение ребёнка
10.09.1787

Дочь: Case (Tuller) Abigail Abi

Отец ребёнка: Tuller Elijah

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