Юлия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Телюков Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: (Телюкова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Телюков Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
10.08.1900
Сын: Телюков Феодосий Михайлович
Отец ребёнка: Телюков Михаил Сидорович
Смерть
Неизвестно