Юлия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Михаил Сидорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Телюков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Телюков Михаил Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: (Телюкова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Телюков Михаил Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1900

Сын: Телюков Феодосий Михайлович

Отец ребёнка: Телюков Михаил Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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