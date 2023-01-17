Тумашева (Жукова) Прасковья (Параскева) Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1884 ст.
Дата смерти08.03.1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884 ст.
Отец: Жуков Михаил Пиманович
Мать: Жукова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.
Дочь: Демина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тумаш Петр Андреевич
Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Мухина Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович
Рождение ребёнка
29.11.1928
Дочь: Сергеева Нина Андреевна
Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович
Смерть
08.03.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния