Тумашева (Жукова) Прасковья (Параскева) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумашева (Жукова) Прасковья (Параскева) Михайловна

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Место рождения

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.10.1884 ст.

Дата смерти

08.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884 ст.

Отец: Жуков Михаил Пиманович

Мать: Жукова Елена Андреевна

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.

Дочь: Демина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тумаш Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Мухина Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1928

Дочь: Сергеева Нина Андреевна

Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумаш Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Тумаш Андрей Степанович

Смерть
08.03.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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