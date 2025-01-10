Морокина Анна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецИванНеизвестно г.р.
Супруги
Морокин ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Морокин НиколайНеизвестно г.р.
Морокин НиколайНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морокин Николай
Отец ребёнка: Морокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морокин Пётр
Отец ребёнка: Морокин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морокин Николай
Отец ребёнка: Морокин Василий
Смерть
Неизвестно