Воробьёва (Смирнова) Александра Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Смирнова) Александра Парменовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

04.05.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Смирнов Пармен

Мать: Смирнова Анна Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.04.1848 ст.

Муж: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Воробьёв Николай Александрович

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Воробьёв Павел Александрович

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Воробьёва Анна Александровна

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Воробьёв Александр Александрович

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Воробьёв Иван Александрович

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Воробьёва Александра Александровна

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шаламова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Воробьёв Андрей Александрович

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Воробьёва Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.05.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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