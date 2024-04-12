Воробьёва (Смирнова) Александра Парменовна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти04.05.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Смирнов Пармен
Мать: Смирнова Анна Яковлевна
Бракосочетание
25.04.1848 ст.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Воробьёв Николай Александрович
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Воробьёв Павел Александрович
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Воробьёва Анна Александровна
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Воробьёв Александр Александрович
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Воробьёв Иван Александрович
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Воробьёва Александра Александровна
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шаламова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Воробьёв Андрей Александрович
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воробьёва Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Андреевич
Смерть
04.05.1894 ст.