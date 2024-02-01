Шамшурина Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1971
Дочь: Лопатина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1973
Сын: Шамшурин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1984
Дочь: Ульянова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич