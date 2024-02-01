Шамшурина Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурина Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1971

Дочь: Лопатина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1973

Сын: Шамшурин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1984

Дочь: Ульянова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамшурин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Шамшурин Алексей Алексеевич

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