Жуланова Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно