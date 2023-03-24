Жуланова Настасья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова Настасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Жуланов Илья Григорьев

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жуланов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Григорий Степанов

Смерть
Неизвестно
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