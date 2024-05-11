Толочинов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1868 ст.
Упоминание
Неизвестно
Воспоминания Н.А. Монтвид | Эти «воспоминания» представляют из себя разрозненные заметки и схемы родственных связей. Записаны со слов Натальи Арамовны Монтвид её внучкой, Вероникой Домогацкой (Соколов... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Восприемник
08.01.1917 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Александра Филипповна Толочинова
Смерть
Неизвестно