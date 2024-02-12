Бабина Акулина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1801 ст.
Упоминание
1801 ст.
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших слобод Петровской и Донской балки Александровского уезда, станиц Новомосковской и Донской, села Пелагиады Ставропольского уезда за 1801 г. h... Показать все
Упоминание
1808 ст.
24 года Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградн... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1809 ст.
Сын: Бабин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабин Григорий Исаевич
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Смерть
Неизвестно