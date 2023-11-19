Кокорин Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Кокорин Андрей
Мать: не указана
Смерть
После 1763
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, Шангальской, Соденской, Никольской и введенской волостей Устюжского у. РГАДА ф. 350. Оп. 2. Д. 3772. Л. 51