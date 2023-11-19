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Кокорин Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Кокорин Андрей

Мать: не указана

Смерть
После 1763
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, Шангальской, Соденской, Никольской и введенской волостей Устюжского у. РГАДА ф. 350. Оп. 2. Д. 3772. Л. 51

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