первая жена Ибрагима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Хуббуниса Ибрагимовна
Отец ребёнка: не указан
Атабаево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно