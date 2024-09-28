первая жена Ибрагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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первая жена Ибрагима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Хуббуниса Ибрагимовна

Отец ребёнка: не указан

Атабаево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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