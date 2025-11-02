Швец-Базарный Александр Григорьевич
мужской, родился 23.02.1911
умер 25.02.2000
Супруги
Швец-Базарная Александра Даниловна10.08.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швец-Базарная Александра Даниловна
Рождение ребёнка
24.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швец-Базарная Александра Даниловна
Смерть
25.02.2000