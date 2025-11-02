Швец-Базарный Александр Григорьевич 23.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швец-Базарный Александр Григорьевич

Автор
НР
Рупташ Н.

мужской, родился 23.02.1911

умер 25.02.2000

Супруги
Швец-Базарная Александра Даниловна10.08.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец-Базарная Александра Даниловна

Рождение ребёнка
09.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швец-Базарная Александра Даниловна

Рождение ребёнка
24.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швец-Базарная Александра Даниловна

Смерть
25.02.2000

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