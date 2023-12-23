Киселёва (Краснощёкова) Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.
Дочь: Киселёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Дочь: Киселёва Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.
Дочь: Киселёва Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович
Смерть
Неизвестно