Киселёва (Краснощёкова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Краснощёкова) Акулина Ивановна

Место рождения

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.

Сын: Киселёв Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.

Дочь: Киселёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Дочь: Киселёва Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.

Сын: Киселёв Антон Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.

Дочь: Киселёва Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Иванович

Козельница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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