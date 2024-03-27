Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1831
Дата смерти1903
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1831
Отец: Filimonov Иоанн Владимирович Филимонов Ioann
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
22.06.1852
Рождение ребёнка
09.06.1854
Рождение ребёнка
10.07.1855
Рождение ребёнка
20.04.1857
Рождение ребёнка
10.12.1858
Рождение ребёнка
03.09.1860
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
24.09.1863
Рождение ребёнка
18.10.1864
Рождение ребёнка
18.10.1864
Рождение ребёнка
18.10.1864
Рождение ребёнка
17.01.1868
Рождение ребёнка
30.04.1870
Сын: Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy
Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy
Сын протоиерея
Рождение ребёнка
31.03.1872
Рождение ребёнка
31.03.1872
Смерть
1903