Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1831

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1831

Отец: Filimonov Иоанн Владимирович Филимонов Ioann

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kurbanovsky Агния Васильевна Курбановская) Agniya

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
1851

Сын: Kurbanovsky Иван Васильевич Курбановский Ivan

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
22.06.1852

Сын: Kurbanovsky Петр Васильевич Курбановский Petr

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: (Kurbanovsky Иулия Васильевна Курбановская) Julia

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
10.07.1855

Дочь: (Kurbanovsky Ольга Васильевна Курбановская) Olga

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
20.04.1857

Сын: Kurbanovsky Николай Васильевич Курбановский Nikolay

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
10.12.1858

Дочь: Lozhkyna (Kurbanovsky Евгения Васильевна Курбановская) Evgeniya

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
03.09.1860

Сын: Kurbanovsky Михаил Васильевич Курбановский Michael

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Yakimova (Kurbanovsky Анна Васильевна Курбановская) Anna

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
24.09.1863

Сын: Kurbanovsky Сергий (Сергей) Васильевич Курбановский Sergiy

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета Васильевна Курбановская) Elisabeth

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета Васильевна Курбановская) Elisabeth

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета Васильевна Курбановская) Elisabeth

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Kurbanovsky Александр Васильевич Курбановский Aleksandr

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
30.04.1870

Сын: Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Сын протоиерея
Рождение ребёнка
31.03.1872

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Васильевна Курбановская) Elisabeth

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Рождение ребёнка
31.03.1872

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Васильевна Курбановская) Elisabeth

Отец ребёнка: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Смерть
1903

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