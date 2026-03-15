Бакулин Данила Семенович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Бакулин Данила Семенович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1838, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Бакулин Семен Игнатьевич1818 г.р.
Мать
Бакулина Прасковья Сидоровна1813 г.р.
Супруги
Бакулина Василиса Осиповна1840 г.р.
Дети
(Бакулина) Матрена Даниловна1860 г.р.
Бакулин Федор Данилович1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бакулин Семен Игнатьевич

Мать: Бакулина Прасковья Сидоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Василиса Осиповна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Бакулина) Матрена Даниловна

Мать ребёнка: Бакулина Василиса Осиповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бакулин Федор Данилович

Мать ребёнка: Бакулина Василиса Осиповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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