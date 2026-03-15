Бакулин Данила Семенович
мужской, родился 1838, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецБакулин Семен Игнатьевич1818 г.р.
МатьБакулина Прасковья Сидоровна1813 г.р.
Супруги
Бакулина Василиса Осиповна1840 г.р.
Дети
(Бакулина) Матрена Даниловна1860 г.р.
Бакулин Федор Данилович1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Бакулина) Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Бакулина Василиса Осиповна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Бакулина Василиса Осиповна
Смерть
Неизвестно