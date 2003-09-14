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Ховалкина Валентина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1950

Дата смерти

14.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950

Отец: Глазунов Константин

Мать: Глазунова Мария Петровна

Рождение ребёнка
31.05.1971

Сын: Ховалкин Валерий Викторвич

Отец ребёнка: Ховалкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1974

Сын: Ховалкин Слава Викторович

Отец ребёнка: Ховалкин Виктор Иванович

Смерть
14.09.2003
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