Ховалкина Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1950
Дата смерти14.09.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950
Отец: Глазунов Константин
Мать: Глазунова Мария Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1971
Сын: Ховалкин Валерий Викторвич
Отец ребёнка: Ховалкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1974
Сын: Ховалкин Слава Викторович
Отец ребёнка: Ховалкин Виктор Иванович
Смерть
14.09.2003