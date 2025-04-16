Широких Иван Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1874 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широких Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Окорокова (Широких) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1874 ст.
в венчании дочери 1874 г. указан как умерший отставной солдат деревни Калакино села Никольского Пономарева