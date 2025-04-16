Широких Иван Никифоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Широких Иван Никифоров

Место рождения

Калакино, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широких Никифор

Мать: не указана

Калакино, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Окорокова (Широких) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Калакино, город Ефремов, Тульская область
Смерть
До 1874 ст.
в венчании дочери 1874 г. указан как умерший отставной солдат деревни Калакино села Никольского Пономарева

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