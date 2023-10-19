Voeikov Vassilli Simeonovich Симеонович (Семенович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1577
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1592
Сын: Воейков Ефим Васильевич (Боим)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Иоанн Васильевич (Ивака)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Иоанн Васильевич (Губа)
Смерть
1577