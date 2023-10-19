Voeikov Vassilli Simeonovich Симеонович (Семенович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov Vassilli Simeonovich Симеонович (Семенович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1577

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1592 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1592

Сын: Воейков Ефим Васильевич (Боим)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Иоанн Васильевич (Ивака)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Иоанн Васильевич (Губа)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1577
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