Шестакова Аксинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Аксинья Федоровна

Шестакова Аксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шестаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Шестаков Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шестаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Фома Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close