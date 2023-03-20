Шестакова Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шестаков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шестаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестаков Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно