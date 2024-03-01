Самсонова Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1994

Отец: не указан

Мать: Вуколова Елена Владимировна

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