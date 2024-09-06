Лукьянов Владимир Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния
Дата рождения12.02.1848
Дата смерти25.05.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Высочайшим приказом на вакансию произведен в штабс-капитаны
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова (Лукьянова) ... Владимировна
Мать ребёнка: Лукьянова (Махина) Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова (Лукьянова) ... Владимировна
Мать ребёнка: Лукьянова (Махина) Лидия Яковлевна
Работа или профессия
С 04.09.1865 по ?.07.1868
юнкер | Должность: юнкер
Работа или профессия
С 08.11.1865 по 16.08.1867
зачислен в полк | Должность: зачислен в полк
Образование
С 16.08.1867 по 31.05.1870
выперли за леность из старшего класса, через год перепоступил и наконец закончил
Работа или профессия
С 31.05.1870
порткпей-юнкер | Должность: порткпей-юнкер Согласно приказу по штабу Кавказского военного округа от 31 мая 1870 г. За № 118
Работа или профессия
С 15.06.1871
объявлено в приказе по полку №166
Работа или профессия
С 13.04.1872
Высочайшим приказом произведен в прапорщики | Должность: Высочайшим приказом произведен в прапорщики 74 пехотный Ставропольский полк
Работа или профессия
С 19.09.1873
Произведен в подпоручики Командующим 7 ротою | Должность: Произведен в подпоручики Командующим 7 ротою 74 пехотный Ставропольский полк
Работа или профессия
С 12.11.1877
Высочайшим приказом произведен в поручики Сдал 7 и принял 4 роту | Должность: Высочайшим приказом произведен в поручики Сдал 7 и принял 4 роту
Работа или профессия
С 07.08.1881 по 30.08.1881
Вследствие предписания командира 1 бригады 19 пехотной дивизии сдал 4 роту и командирован на Теджент для съемки оной местности | Должность: Вследствие предписания командира 1 бригады 19 пехотной дивиз... Показать все
Работа или профессия
С 09.09.1881
Высочайшим приказом на вакансию произведен в штабс-капитаны | Должность: Высочайшим приказом на вакансию произведен в штабс-капитаны На основании приказа по Воен. Вед. 1895 № 87
Рождение ребёнка
25.03.1887
Рождение ребёнка
22.12.1888
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Орлова (Лукьянова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Лукьянова (Махина) Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.12.1894
Дочь: Лукьянова (Лукьянова) Анна (Нюся) Владимировна
Мать ребёнка: Лукьянова (Махина) Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.03.1897
Дочь: Мурашова (Лукьянова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Лукьянова (Махина) Лидия Яковлевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
25.05.1899
Ереван, Армянская ССР
Причина смерти: рак печени
Похороны
31.05.1899