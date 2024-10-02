Leskinen / Leskin Danila Jelisareinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin Danila Jelisareinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Leskinen / Leskin Jelisarei Leskin/

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Leskinen / Leskin Parfentei Danilanpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Leskinen / Leskin Stepan Danilanpoika

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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