Leskinen / Leskin Danila Jelisareinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Leskinen / Leskin Jelisarei Leskin/
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Leskinen / Leskin Parfentei Danilanpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Leskinen / Leskin Stepan Danilanpoika
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно